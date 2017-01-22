Требуется разработчик под Android OS.

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Требуется опытный разработчик под Android

Необходим опытный разработчик под Android OS.

Опыт работы: от 2-х лет.

Требования:

Опыт работы с серьёзными проектами.

Компетентность.

Умение разрабатывать проект "с нуля".

Умение работать с чужим кодом.

Работать ТОЛЬКО на результат, без воды.

Адекватность.

Понимание.

От нас:

Достойная оплата труда.

Уровень гонорара обсуждается индивидуально.

Опытная на своём рынке дружелюбная команда.

Не писать:

"Я готов", "Буду рад сотрудничеству".

Писать чётко по делу.

Все подробности ТОЛЬКО в Проект Вакансии, ЛС не читается.

Android
8 лет назад
JohnWayne
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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