Требуется создать Apk приложение с 2 функциями

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен5 заявок156 просмотров

Нужно создать приложение в Apk формате, до 3 часов ночи с 19 на 20 мая.

весь функционал приложения: при открытии приложения на весь экран появляется 1 картинка (которую я вам отправляю) , на ней 4 значка, 1 из них значок камеры, при нажатии на камеру открывается камера телефона. Если навести камеру на фото, (которое я вам отправляю), то должно открыться видео (которое я вам отправляю)согласно скрипту внутри приложения. когда видео заканчивается, возвращаемся обратно на главный экран приложения

AndroidРазработка мобильных приложений
2 дня назад
guest_1747669111211
2 дня в сервисе
Был
11 часов назад

Выбранный исполнитель

sousa
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
38 минут назад
день назад
$35
1 день
Escrow
Все сделано прекрасно, и по тз. Очень довольны результатом! Намерены сотрудничать в дальнейшем:)
Хороший заказчик, все четко. Рекомендую.

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sousa
Борис 
38 лет
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