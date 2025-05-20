Нужно создать приложение в Apk формате, до 3 часов ночи с 19 на 20 мая.

весь функционал приложения: при открытии приложения на весь экран появляется 1 картинка (которую я вам отправляю) , на ней 4 значка, 1 из них значок камеры, при нажатии на камеру открывается камера телефона. Если навести камеру на фото, (которое я вам отправляю), то должно открыться видео (которое я вам отправляю)согласно скрипту внутри приложения. когда видео заканчивается, возвращаемся обратно на главный экран приложения