Добрый день мы нашли ваши работы на https://www.weblancer.net/. И заинтересовались вашими знаниями и опытом.У нас есть потребность в Разработки приложения/игры на Андройд платформе.Основные требования к приложению :• Рескин какого-то (можно платного) шаблона match3• Поддержка webview• Поддержка базовой фильтрации два варианта: на самом приложении и поддержка запросов с сервера.• Взаимодействия с сервисами appsflyer, one signal• Реализация возможности самостоятельной сборки предложения ( Серверная часть на• Linux, чтобы мы сами могли собрать приложение.• Сроки - нам как можно быстрее надо, подойдет рескин для начала• Рассматриваем варианты по типу match3, можно что-то с другой простой механикой• Тестирование сборки путем размещение в Google Play• языковой пакет должен быть английский ( меню содержание и тд должно быть написано на английском языке)По стоимости и срокам просим нас сориентировать нас. Ждем от вас обратной связи.