Добрый день мы нашли ваши работы на https://www.weblancer.net/. И заинтересовались вашими знаниями и опытом. У нас есть потребность в Разработки приложения на Андройд платформе.

Основные требования к приложению :

• Рескин какого-то (можно платного) шаблона match3 • Поддержка webview

• Поддержка базовой фильтрации два варианта: на самом приложении и поддержка запросов с сервера.

• Взаимодействия с сервисами appsflyer, one signal

• Реализация возможности самостоятельной сборки предложения ( Серверная часть на

• Linux, чтобы мы сами могли собрать приложение.

• Сроки - нам как можно быстрее надо, подойдет рескин для начала

• Рассматриваем варианты по типу match3, можно что-то с другой простой механикой

• Тестирование сборки путем размещение в Google Play

По стоимости и срокам просим нас сориентировать нас. Ждем от вас обратной связи.