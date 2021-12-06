Требуется разработка мобильного приложения на React Native в спортивной тематике. Приложение должно содержать вменяемый контент и функционал для прохождения модерации в AppStore. Используйте React Navigation и Native stack navigator. Версия только для iOS, вебвью не допускается. Обратите внимание на стоимость проекта.
У нас есть потребность в Разработки приложения на Андройд платформе.
Добрый день мы нашли ваши работы на https://www.weblancer.net/. И заинтересовались вашими знаниями и опытом. У нас есть потребность в Разработки приложения на Андройд платформе.
Основные требования к приложению :
• Рескин какого-то (можно платного) шаблона match3 • Поддержка webview
• Поддержка базовой фильтрации два варианта: на самом приложении и поддержка запросов с сервера.
• Взаимодействия с сервисами appsflyer, one signal
• Реализация возможности самостоятельной сборки предложения ( Серверная часть на
• Linux, чтобы мы сами могли собрать приложение.
• Сроки - нам как можно быстрее надо, подойдет рескин для начала
• Рассматриваем варианты по типу match3, можно что-то с другой простой механикой
• Тестирование сборки путем размещение в Google Play
По стоимости и срокам просим нас сориентировать нас. Ждем от вас обратной связи.
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