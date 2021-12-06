У нас есть потребность в Разработки приложения на Андройд платформе.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок33 просмотра

Добрый день мы нашли ваши работы на https://www.weblancer.net/. И заинтересовались вашими знаниями и опытом. У нас есть потребность в Разработки приложения на Андройд платформе.

Основные требования к приложению :

• Рескин какого-то (можно платного) шаблона match3 • Поддержка webview

• Поддержка базовой фильтрации два варианта: на самом приложении и поддержка запросов с сервера.

• Взаимодействия с сервисами appsflyer, one signal

• Реализация возможности самостоятельной сборки предложения ( Серверная часть на

• Linux, чтобы мы сами могли собрать приложение.

• Сроки - нам как можно быстрее надо, подойдет рескин для начала

• Рассматриваем варианты по типу match3, можно что-то с другой простой механикой

• Тестирование сборки путем размещение в Google Play

По стоимости и срокам просим нас сориентировать нас. Ждем от вас обратной связи.

Linux
3 года назад
guest_16623798820745
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать приложение React Native

    Требуется разработка мобильного приложения на React Native в спортивной тематике. Приложение должно содержать вменяемый контент и функционал для прохождения модерации в AppStore. Используйте React Navigation и Native stack navigator. Версия только для iOS, вебвью не допускается. Обратите внимание на стоимость проекта.

    AndroidiOSReact Native
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Гемблиг приложжения

    Требуется специалист для выгрузки и модерации гемблинг приложений в Плей Маркет. Необходимо работать с большими объемами и обеспечить долгосрочное сотрудничество. Опыт в данной области обязателен.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение ios android

    Требуется разработать мобильное приложение для iOS и Android, включающее функции чата с возможностью создания бесконечных комнат, доступных по паролю. Также необходимо создать админ-панель с широкими возможностями. Идеальный проект для опытного разработчика.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать приложение для телефона и сайт для пк

    Требуется разработка мобильного приложения и сайта для компании, занимающейся оптовой торговлей зубными имплантами. Приложение должно позволять врачам заказывать товары и предоставлять информацию о заказах поставщикам. Ищем специалиста с опытом создания подобных приложений для консультации по функционалу и техническому описанию.

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с обновлением приложения IOS

    $30

    Ищем разработчика для обновления приложения IOS. Необходимо исправить Paywall, улучшить работу фоторедактора, подключить Yandex App Metrica и добавить новые функциональные элементы. Сроки ограничены, ожидаем предложения по цене и срокам выполнения.

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранить переход, моб. приложения в браузер

    $82

    Требуется внести изменения в мобильное приложение, созданное на базе BitrixMobile, чтобы при переходе на другие страницы не происходил переход в браузер. Необходимо адаптировать ссылки в меню и страницах, которые находятся в папке с приложением. Используется адаптивный шаблон Aspro.Max как для основного сайта, так и для мобильной версии.

    PHP
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание приложения на Android/Apple для изучения иностранных слов

    Необходимо разработать мобильное приложение для изучения иностранных слов. Основное внимание будет уделено словам без грамматики. В приложении планируется добавить мини-игры, такие как вставка слова, написание по буквам и по картинке. Рассматриваются варианты онлайн-платформы с мини-заданиями. Ожидается обсуждение стоимости и возможностей реализации.

    Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать обновление к приложению

    Требуется разработчик для обновления IOS-приложения. Необходимо внести изменения в Paywall, улучшить работу фоторедактора, добавить метаданные и новые функции. Сроки выполнения короткие, работа будет оплачена сразу после проверки. Учитывайте требования по функциональности и дизайну.

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад