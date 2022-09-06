PHP, BitrixMobile,1С-Битрикс: Управление сайтом

Сделать мобильное приложение использовав BtitrixMobile, на основе сайта https://alver.kz/ с адаптивным шаблоном.

Имеется «моб. приложение», на основе конструктора BitrixMobile.

В приложении используется адаптивный шаблон Aspro.Max, как для главного сайта, так и для моб. приложения.

Нужно в моб. приложении, заменить ссылки на страницы в меню и т.п., чтобы при переходе на другую страницу, не уходило в «браузер».

Файлы всех страниц, находятся в папке с приложением.