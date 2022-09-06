Необходимо автоматизировать простые действия в Android-приложении, включая регистрацию сотен аккаунтов. Задача включает использование Zennodroid или эмулятора. Достаточно получать SMS на один номер и использовать один IP-адрес. Оплата составляет 20 USD. Требуется знание автоматизации и выполнение задач в системе.
Устранить переход, моб. приложения в браузер
PHP, BitrixMobile,1С-Битрикс: Управление сайтом
Сделать мобильное приложение использовав BtitrixMobile, на основе сайта https://alver.kz/ с адаптивным шаблоном.
Имеется «моб. приложение», на основе конструктора BitrixMobile.
В приложении используется адаптивный шаблон Aspro.Max, как для главного сайта, так и для моб. приложения.
Нужно в моб. приложении, заменить ссылки на страницы в меню и т.п., чтобы при переходе на другую страницу, не уходило в «браузер».
Файлы всех страниц, находятся в папке с приложением.
Заявки фрилансеров
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