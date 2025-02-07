Веб-додаток проведення опитувань

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок24 просмотра

Необхідно розробити на Flutter (або альтернативі) кросплатформений (iOS + Android) додаток для проведення опитувань.

ТЗ для додатка:

https://docs.google.com/document/d/1lDmz05q47lQL3yW_k9Iz1vIm3xg-6coKPSIGmSWtq7c

Postman колекція для взаємодії створена і буде відправлена після узгодження виконавця.

Червоним в ТЗ позначені правки на другу версію. Додаток буде розвиватися, розробка може бути ітераційною з версійністю і поступовим поліпшенням додатку.

Оплата на карту українського банку.

Прохання писати пропозиції по термінам та вартості розробки першої версії. Дякую заздалегідь.

UPD. Бекенд-фронтенд не потрібен, це все готове, потрібен тільки мобільний додаток.

AndroidFlutteriOSРазработка мобильных приложений
3 месяца назад
guest_15976036643319
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
3 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
3 месяца назад
Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 отзывов
3 месяца назад
#1
Мобильные приложения
Діана
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
21 час назад
3 месяца назад