Версия интернет-магазина под iOS и Android

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт13 заявок481 просмотр

Требуется мобильное приложение дублирующие функционал интернет магазина (или несколько упрощенное).

Интересует кроссплатформеность, так что желательно разработка под один из открытых фреймворков. Тоесть iOS и Андроид обязательно, желательно еще Winмобайл и симбиан.

Образец приложения тут:

itunes.apple.com/app/id40...

Там уже почти все что надо есть, нужно сделать просто также, только лучше.

1. Каталог товаров (выбор по бренду, либо по длительности, поиск)

2. Страница товара (картинка, краткое описание)

с выбором параметров для заказа (от 3 до 5 параметров)

(

BC (8.3,8.4,8.5,8.6 итд),

PWR (0,-0.5,-0.75,-1 итд),

COLOR (blue,green итд),

CYL (1.25,2.25 итд),

AX (10,20,30,40 итд)

)

3. Заказ товара через корзину.

4. История заказов где можно посмотреть заказ целиком включая параметры и сделать повторный заказ в один клик.

5. Страница контактных данных (мыло, телефон (основной и запасной), адрес (город (Москва и СПБ выбором, либо произвольный город вводом), улица, дом(текстовое поле), квартира\офис(текст), комментарий к адресу). Возможность сохранить контактные данные. Лучше если 2-3 разных с возможностью выбора.

6. Возможность как-то эти заказы из приложения получать.

Желательно наверное писать их в бд типа mysql на сервак в инете тем же post запросом, откуда можно будет выковырять данные в xml для последующей загрузки в 1с. (формат xml дам)

В добавок к этому функционалу нужно:

7. повтор заказа в один клик по истории заказов

8. напоминала о заказе по образцу одного из приложений на маркете или апстор (установка параметров напоминания о заказе линз в течении 14, 30, 90, 180 дней) напоминание должно автоматом как-то присылаться или всплывать в таскбаре как в андроиде. (поиск образца по слову lens или lens reminder)

9. возможность позвонить в магазин в один клик из приложения.

10. Возможность рекомендовать приложение другу (через мыло или смс).

ps. Большая просьба не присылать "Сделаем все быстро, бла бла", а как-то более конкретно писать, на чем можете сделать, сроки, бюджет, желательно дать ссылку на готовые работы.

AndroidiOSMySQL
13 лет назад
ers20002
Роман 
43 года
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Был
7 лет назад
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serglenkov
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$900
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serglenkov
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад