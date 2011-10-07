Интересует игра по примеру : http://itunes.apple.com/us/app/omg-pirates!/id342129264?mt=8 Кого интересует побольше информации - пишите.
Версия интернет-магазина под iOS и Android
Требуется мобильное приложение дублирующие функционал интернет магазина (или несколько упрощенное).
Интересует кроссплатформеность, так что желательно разработка под один из открытых фреймворков. Тоесть iOS и Андроид обязательно, желательно еще Winмобайл и симбиан.
Образец приложения тут:
Там уже почти все что надо есть, нужно сделать просто также, только лучше.
1. Каталог товаров (выбор по бренду, либо по длительности, поиск)
2. Страница товара (картинка, краткое описание)
с выбором параметров для заказа (от 3 до 5 параметров)
(
BC (8.3,8.4,8.5,8.6 итд),
PWR (0,-0.5,-0.75,-1 итд),
COLOR (blue,green итд),
CYL (1.25,2.25 итд),
AX (10,20,30,40 итд)
)
3. Заказ товара через корзину.
4. История заказов где можно посмотреть заказ целиком включая параметры и сделать повторный заказ в один клик.
5. Страница контактных данных (мыло, телефон (основной и запасной), адрес (город (Москва и СПБ выбором, либо произвольный город вводом), улица, дом(текстовое поле), квартира\офис(текст), комментарий к адресу). Возможность сохранить контактные данные. Лучше если 2-3 разных с возможностью выбора.
6. Возможность как-то эти заказы из приложения получать.
Желательно наверное писать их в бд типа mysql на сервак в инете тем же post запросом, откуда можно будет выковырять данные в xml для последующей загрузки в 1с. (формат xml дам)
В добавок к этому функционалу нужно:
7. повтор заказа в один клик по истории заказов
8. напоминала о заказе по образцу одного из приложений на маркете или апстор (установка параметров напоминания о заказе линз в течении 14, 30, 90, 180 дней) напоминание должно автоматом как-то присылаться или всплывать в таскбаре как в андроиде. (поиск образца по слову lens или lens reminder)
9. возможность позвонить в магазин в один клик из приложения.
10. Возможность рекомендовать приложение другу (через мыло или смс).
ps. Большая просьба не присылать "Сделаем все быстро, бла бла", а как-то более конкретно писать, на чем можете сделать, сроки, бюджет, желательно дать ссылку на готовые работы.
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