Версия интернет-магазина под iOS и Android

Требуется мобильное приложение дублирующие функционал интернет магазина (или несколько упрощенное).

Интересует кроссплатформеность, так что желательно разработка под один из открытых фреймворков. Тоесть iOS и Андроид обязательно, желательно еще Winмобайл и симбиан.

Образец приложения тут:

itunes.apple.com/app/id40...

Там уже почти все что надо есть, нужно сделать просто также, только лучше.

1. Каталог товаров (выбор по бренду, либо по длительности, поиск)

2. Страница товара (картинка, краткое описание)

с выбором параметров для заказа (от 3 до 5 параметров)

(

BC (8.3,8.4,8.5,8.6 итд),

PWR (0,-0.5,-0.75,-1 итд),

COLOR (blue,green итд),

CYL (1.25,2.25 итд),

AX (10,20,30,40 итд)

)

3. Заказ товара через корзину.

4. История заказов где можно посмотреть заказ целиком включая параметры и сделать повторный заказ в один клик.

5. Страница контактных данных (мыло, телефон (основной и запасной), адрес (город (Москва и СПБ выбором, либо произвольный город вводом), улица, дом(текстовое поле), квартира\офис(текст), комментарий к адресу). Возможность сохранить контактные данные. Лучше если 2-3 разных с возможностью выбора.

6. Возможность как-то эти заказы из приложения получать.

Желательно наверное писать их в бд типа mysql на сервак в инете тем же post запросом, откуда можно будет выковырять данные в xml для последующей загрузки в 1с. (формат xml дам)

В добавок к этому функционалу нужно:

7. повтор заказа в один клик по истории заказов

8. напоминала о заказе по образцу одного из приложений на маркете или апстор (установка параметров напоминания о заказе линз в течении 14, 30, 90, 180 дней) напоминание должно автоматом как-то присылаться или всплывать в таскбаре как в андроиде. (поиск образца по слову lens или lens reminder)

9. возможность позвонить в магазин в один клик из приложения.

10. Возможность рекомендовать приложение другу (через мыло или смс).

ps. Большая просьба не присылать "Сделаем все быстро, бла бла", а как-то более конкретно писать, на чем можете сделать, сроки, бюджет, желательно дать ссылку на готовые работы.