Внесення правок у мобільний додаток на Flutter

Є працюючий мобільний додаток доставки їжі відразу із 2х закладів, відповідно є 2 різні адмінки під кожний заклад окремо. Додаток зроблено на Flutter app - актуальна версія і завантажено на Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.pomidorasova.app та iStore https://apps.apple.com/us/app/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BAa/id1555703273

Є архіви з останньою версією фронт частини, додаток працює із нашого VPS сервера на якому розміщена фронт частина і до якого є звичайно доступ. Оплата приймається через сервіс прийому платежів Portmone

Потрібно внести вказані нижче правки та усунути помилки у роботі, так як додаток більше року не міняли і розуміємо, що помилки можуть бути і через відсутність оновлення під нові вимоги Гугл та Епл.

Також бажано надалі співпрацювати в питаннях обслуговування та зміни/розширення функціоналу додатку.

Напишіть, яка вартість та терміни виконання роботи, а також ваші питання стосовно додатку у коментарях?

ПЕРШОЧЕРГОВЕ - замінити існуючі дані в Портмоне по закладу Сова на іншого підприємця, щоб оплата картками приймалась на інший акаунт Портмоне.

1. пуш повідомлення щодо акції мають вести на сторінку із акцією або страву (це працює на андроїді нормально), але на айфоні при натисканні на пуш повідомлення веде лише на вхід із вибором закладу і вказівкою часу роботи (помітили на iphone XR)

2. пропускає замовлення менші 200грн ( в нас доставка від 200грн, колись було повідомлення, наприклад, замовлення замале для безкоштовної доставки)

3. інколи приходять оплачені замовлення, але замовлених страв не було в боті, потрібно було передзвонити і уточнити, що замовили

4. По замовчуванню налаштовано, щоб замовлення приймались лише у години роботи, які виставляємо в адмінці кожного закладу, але деколи дозволяє робити замовлення не в межах робочого графіку (заклад працює з 12, а замовлення приходять об 11:16, фото додаю)

5. у нас є можливість відправки іменинникам пуш повідомлень, наприклад про знижку на день народження, але немає можливості взагалі відключити відправку цих пушів, якщо хочемо перестати надавати цю знижку. Потрібно добавити цю можливість.

6. Інколи (на різних пристроях таке бувало) людина яка раніше була залогована у додатку заповнює дані для доставки, а після вікно вибиває і потрібно вносити дані ще раз, бо каже увійдіть у додаток і неможливо зробити замовлення.

7. Який функціонал мають пункти і яка між ними різниця: Привітання з днем народження іменинника, Привітання з днем народження всіх іменинників, Привітання майбутнього іменинника, Привітання всіх майбутніх іменинників? – потрібно зрозуміти в чому між ними різниця і можливо внести доповнення.

8. у деяких людей при виборі оплати карткою не появляється сторінка вводу даних картки, відео як це відбувається прикріпив. Вчора я теж перевіряв по Сові (на Самсунг S9) і у мене теж вона не з’являлась, а сьогодні все нормально відобразилось, хоча ніяких змін на сервері я не робив, його не перезавантажував. Ось відео від клієнта як це виглядає https://drive.google.com/file/d/11Ahc_D64O4Ud_8HkbL_DGszQFrdLTxH2/view?usp=sharing

9. Правильне відображення фото страв на різних телефонах – помітили, що на Xiaomi 9ї серії по боках обрізає трохи фото.

10. Перевірити чи відповідає сьогоднішній стан додатку останнім обов’язковим вимогам Гугла та Епла для мобільних додатків, якщо щось не відповідає, вказати що саме і яка вартість внесення цих змін.

Яка вартість та терміни усунення цих несправностей, а також ваші питання стосовно додатку пишіть у коментарях?