Восстановление удаленного чата в телеграмме у обоих

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Открыт4 заявки26 просмотров

Попал на ловушку мошенников, теперь с меня требуют деньги, требуется восстановить чат для подачи заявления в полицию. Прошу помогите!

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