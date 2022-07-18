Требуется разработать мобильное приложение на Kotlin с использованием WebView. Ссылка должна быть зашифрована и расшифровываться в приложении. Необходимо реализовать фильтр по странам и обеспечить стабильную работу приложения без вылетов при различных действиях. Добавить необходимый контент для увеличения веса приложения до ~30 МБ.