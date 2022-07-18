Webview под IOS

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Закрыт4 заявки271 просмотр

Всем привет!

В поиске спеца, который сделает WebView приложение под ios.

Тематика серая, поэтому ищу с опытом работы в данном направлении.

Скидывайте стоимость выполнения сюда или в ЛС

iOS
3 года назад
sulya90
34 года
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Заявки фрилансеров

Михайлович
 
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