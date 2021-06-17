Ранее было сделано PWA-приложение на Vue, почти всё более-менее работало за исключением некоторых мелочей типа отработки кнопки возврата, возвращения в список не в то место, где были и т.п. Сейчас надо его превратить в ...
Webview-приложения
ЗадачаПривет! Нужны приложения гемблинг с пушами, неймингами и оптимизацией за регистрацию-депозит.
SDK Onesignal, Appsflyer, Facebook
Интересно сотрудничество в формате выкупа приложений на потоке.
Требования к приложениям:
Графика в сторе - яркие слоты
Описание больше 500 символов с уклоном в гемблинг - с ключами casino, real cash, gambling и т.д.
Возраст 18+, 12+
Симуляция азартных игр
Можете подсказать, на сколько это вам интересно и какие условия можете предложить?
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