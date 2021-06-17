Webview-приложения

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Закрыт3 заявки341 просмотр

ЗадачаПривет! Нужны приложения гемблинг с пушами, неймингами и оптимизацией за регистрацию-депозит.

SDK Onesignal, Appsflyer, Facebook

Интересно сотрудничество в формате выкупа приложений на потоке.

Требования к приложениям:

Графика в сторе - яркие слоты

Описание больше 500 символов с уклоном в гемблинг - с ключами casino, real cash, gambling и т.д.

Возраст 18+, 12+

Симуляция азартных игр

Можете подсказать, на сколько это вам интересно и какие условия можете предложить?

4 года назад
guest_16239285122504
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Александр
 
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