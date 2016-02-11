Xamarin needed

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок83 просмотра

Здравствуйте, Виталий 

Скажите, у вас есть опыт разработки на Xamarin?

Интересен ли вам длительный проект? 

Рейт в зависимости от опыта, но в среднем 15-20$ в час. 

Если вы заинтересованы, жду ваше резюме на почту 

C уважением, 

Яна

9 лет назад
Aeos
Яна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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