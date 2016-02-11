Xamarin needed

Здравствуйте, Виталий

Скажите, у вас есть опыт разработки на Xamarin?

Интересен ли вам длительный проект?

Рейт в зависимости от опыта, но в среднем 15-20$ в час.

Если вы заинтересованы, жду ваше резюме на почту

C уважением,

Яна