Загрузить прриложение в Test Flight

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки62 просмотра

Требуется загрузить приложение в Test Flight. Есть два приложения на выбор одно написано на Unity другое написано c использованием фреймворка LibGDX. Оба приложения полностью исправны и билдется без ошибок. За хорошее выполнение полагаеться еще бонусик.

Unity
6 месяцев назад
guest_1729525221079
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Глеб
 
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