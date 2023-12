Зеркало для Андройд

Зеркало. Название ask: Mirror название пакета su.seu.mirrorТоже есть обычная иконка и виджет. Само приложение, как и в предыдущем случае - это настройки для виджетов. Всего их два. Тоже самое и про текст под иконками виджета. Это открытие зеркала (фронтальной камеры) и открытие микроскопа (основной камеры). Как выглядит открытие при нажатии на иконки виджетов, тоже есть в прототипе. Также в прототипе все иконки и кнопки активны и описывают, что должно происходить.Платная функция - это задание кнопок для управления фонариком. Код отображается в месте где написано «код кнопки». Писать там ничего нельзя. По умолчанию: там пусто.Уведомление вспышкой. Название ask: FlashAlerts название пакета su.seu.flashalertsДанное приложение мигает лампочкой фонарика при вызовах, пропущенных звонках и непрочитанных СМС. Период через сколько секунд с точностью до десятых задается ползунком. Также можно мигать при любом уведомлении. Под уведомлениями, понимаются Push уведомления (те, которые отображаются в статус баре)Платная функция - это выбор приложений по кнопке «To choose applications for flashes at notify» от которых получать уведомления. При выборе хоть одного приложения из списка, уведомления показываются только от отмеченных приложений (настройка уведомлений для вызова, пропущенного вызова и смс своя). А также, изменение всех галочек а вместе с ними и настроек ниже этой кнопки. В дополнительных настройках указывается: мигает ли фонарик, если нет звука, только вибрация, включен обычный режим. Также задается принудительное отключение с помощью кнопок регулировки громкости, задается не работа программы, если уровень заряда ниже заданного, работа в заданные интервалы времени.

---

Общее для всех:

У всех программ имеется свой прототип. Дизайн у всех программ одинаковый и стандартный с цветами прототипов, кнопки тоже стандартные (но желательно взять этот дизайн https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manzy.flashnotification2). Во всех приложениях при запуске приложения, осуществляется показ полноразмерной рекламы от adMob в течении 10 секунд. Узнать что выполняет данная кнопка, можно нажав на нее в прототипе. Все настройки и галочки стоят, как должны стоять по умолчанию и при первом запуске программы. Также осуществляется переход на страницу приложения при нажатии на логотип и название приложения (тоже можно посмотреть нажав на него). Снизу справа ссылка, она тоже активна. В каждом приложении есть покупка, открывающая весь функционал.Некоторые приложения нужно будет делать как службу (или вроде того), чтобы выполнялись функции, даже если программа закрыта (простановка галочки на запуск приложения в загрузки устройства). Также, должна быть проверка на предоставление необходимых прав при запуске программы.

---

Иконки для виджета и программы будут даны позже