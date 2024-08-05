Ищется профессиональный звукорежиссер для мастеринга трека в стиле Deep House/Organic House. Требуется чистка звука, баланс инструментов и создание глубокой атмосферы. Опыт работы с электронной музыкой и портфолио обязательны. Укажите стоимость и предоставьте примеры работ.
Ищу звукорежиссеров для сводки и мастерингов треков
Мне нужен человек,который относится к сводке и мастерингу,не только потому что ему за это заплатят,а так же потому что ему по кайфу заняться чем то реально интересным в плане,создавать не песни,а реальные хиты,правильно отнестись к этому и делать невозможное
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