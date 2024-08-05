Требуется переписать мелодию, сохранив прежнюю тональность, но изменив инструментальную партию. Укажите, какие инструменты будут использоваться для нового звучания.
Мастеринг и улучшение трека в стиле Deep House / Organic House
Ищу профессионального звукорежиссера или Замотивированного мастера для мастеринга и улучшения трека в стиле Deep House / Organic House/ Melodic
Требуется:
• Чистка и улучшение звучания: удаление лишних шумов, артефактов, искажающих гармонию звуков.
• Баланс инструментов: улучшение звучания баса, ударных и вокальных партий.
• Создание атмосферы: добавление глубины, объемности и гармонии в трек, чтобы он звучал профессионально и динамично.
• Мастеринг: приведение трека к индустриальным стандартам для дистрибуции на музыкальных платформах (Spotify, Apple Music, FreshTunes и др.).
Требования:
• Опыт работы с электронной музыкой, желательно в стилях Deep House, Chillout, Organic House.
• Умение работать с басовыми линиями, атмосферными элементами и вокальными партиями.
• Портфолио с примерами успешных работ.
• Готовность к сотрудничеству и внесению правок.
Условия:
• Укажите вашу стоимость и отправьте примеры работ.
Примечание:
Трек уже сведён, но требует доработки для создания глубокого и профессионального звучания. Работа может включать легкие коррекции инструментов или аранжировки.
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