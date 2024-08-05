Ищу профессионального звукорежиссера или Замотивированного мастера для мастеринга и улучшения трека в стиле Deep House / Organic House/ Melodic

Требуется:

• Чистка и улучшение звучания: удаление лишних шумов, артефактов, искажающих гармонию звуков.

• Баланс инструментов: улучшение звучания баса, ударных и вокальных партий.

• Создание атмосферы: добавление глубины, объемности и гармонии в трек, чтобы он звучал профессионально и динамично.

• Мастеринг: приведение трека к индустриальным стандартам для дистрибуции на музыкальных платформах (Spotify, Apple Music, FreshTunes и др.).

Требования:

• Опыт работы с электронной музыкой, желательно в стилях Deep House, Chillout, Organic House.

• Умение работать с басовыми линиями, атмосферными элементами и вокальными партиями.

• Портфолио с примерами успешных работ.

• Готовность к сотрудничеству и внесению правок.

Условия:

• Укажите вашу стоимость и отправьте примеры работ.

Примечание:

Трек уже сведён, но требует доработки для создания глубокого и профессионального звучания. Работа может включать легкие коррекции инструментов или аранжировки.