Музыка для Youtube 5 композиций

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Закрыт25 заявок331 просмотр

Нужно написать 5 треков с правом на использование в Youtube. Видео будут с контентом в психологии, музыке, политике, поезии, философии и т.д. Основная задумка чтобы музыка не отвлекала зрителя, а давала возможность сконцентрироватся на контенте. 

Она должна быть нейтральной: не веселой не грусной. 

Продолжительность от 4 до 7 минут.

Планируются и дальше монтажи видео на различную тематику, буду рада к коммуникации, сотрудничеству в дальнейшем. 

Важно! Будем использовать подключение к монетизации, поэтому мы должны иметь права на использование 100% чтоб нас не закрыли.  Нужен будет договор  между нами и какой-либо документ на право собственности.

6 лет назад
guest_15644059739016
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

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