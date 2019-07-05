Музыка для Youtube 5 композиций

Нужно написать 5 треков с правом на использование в Youtube. Видео будут с контентом в психологии, музыке, политике, поезии, философии и т.д. Основная задумка чтобы музыка не отвлекала зрителя, а давала возможность сконцентрироватся на контенте.

Она должна быть нейтральной: не веселой не грусной.

Продолжительность от 4 до 7 минут.

Планируются и дальше монтажи видео на различную тематику, буду рада к коммуникации, сотрудничеству в дальнейшем.

Важно! Будем использовать подключение к монетизации, поэтому мы должны иметь права на использование 100% чтоб нас не закрыли. Нужен будет договор между нами и какой-либо документ на право собственности.