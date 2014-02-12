Перевод аудио в текст

Музыка и ЗвукиЗакрыт4 заявки197 просмотров
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Необходимо перевести аудио в текст - примерно 1 час 50 мин. Звук нормальный, говорят в основном 2 докладчика.

Оплата возможна на - Вебмани, Qiwi, Яндекс, ПМ, Приват24.

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10 лет назад
Denis-K
Денис 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$30
1 день
Приятно было работать с Денисом. Четкое ТЗ, оплата своевременная. Рекомендую!
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