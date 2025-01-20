Требуется аранжировщик для создания гитарных каверов на популярные композиции для ансамбля из трех гитаристов. Первая гитара - вокальная мелодия с украшениями, вторая - ритм с аккордами и арпеджио, третья - интересные вставки, поддерживающие гармонию и мелодию. Аранжировка должна быть написана в программе Guitar Pro.