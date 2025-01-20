Повтор мелодии

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Закрыт4 заявки58 просмотров

Нужно переписать мелодию, чтобы тональность осталось прежней, а инструментальная партия была изменена, конкретно интересует пианино.

3 месяца назад
oli123via
Оливия 
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