Создание титров для музыкального клипа в Adobe After Effects

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт5 заявок41 просмотр

Создание титров и эффектов для музыкального клипа в Adobe After Effects. Клип на 2.40 мин. Так же предоставлю пример работы и стиля.

В клипе нужен только текст и эффекты.

Adobe After EffectsДобавление эффектовСоздание рекламных роликов
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