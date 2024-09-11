Игра Sprunki Mustard.

Что за игра: В ней необходимо добавлять персонажей по очереди, каждый из персонажей отвечает за определенный звук

Задача: Играть в игру, делая песню из этого, сделать запись экрана (важно, чтобы не просто выставили на один раз, а чтобы в течение 10 минут были разные моменты).