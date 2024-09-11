Ищется помощь в нахождении песни. Заказчик уже месяц пытается найти нужное музыкальное произведение. Требуется поддержка в поиске, возможно, указание на исполнителя или текст песни.
Создать музыку в игре и записать
Игра Sprunki Mustard.
Что за игра: В ней необходимо добавлять персонажей по очереди, каждый из персонажей отвечает за определенный звук
Задача: Играть в игру, делая песню из этого, сделать запись экрана (важно, чтобы не просто выставили на один раз, а чтобы в течение 10 минут были разные моменты).
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