Создать музыку в игре и записать

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Закрыт4 заявки67 просмотров

Игра Sprunki Mustard.

Что за игра: В ней необходимо добавлять персонажей по очереди, каждый из персонажей отвечает за определенный звук

Задача: Играть в игру, делая песню из этого, сделать запись экрана (важно, чтобы не просто выставили на один раз, а чтобы в течение 10 минут были разные моменты).

5 месяцев назад
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