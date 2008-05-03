Важаемые господа, периодически у нас возникает необходимость в изготовлении фильтров сигналов: 1. Фильтра НЧ с частотой среза 5 кГц (схемы нет) 2. Узкополосного режекторного фильтра, не пропуск. сигналы в диапазоне ...
Треба музику до комп`ютерно1 ігрушки
Щось нове і прикольне!!!!!!!!
це новий мега проект, тому все має бути як найкраще!
тре як умога скоріше!!!!!!
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