"Оживить" форум

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок247 просмотров

Есть форум с почти нулевой посещаемостью и активностью

пользователей. Тематика - землячество.

Нужно создавать сообщения на нем (подходящие по тематике),

короче, "оживить".

Жду предложений и условий от людей, имеющих

опыт в этом.

Цены, сроки, и т. д.

Пожалуйста, пишите только сюда

17 лет назад
levmur
Лев 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров