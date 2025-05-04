100 комментариев для YouTube

Оригинальный текст комментария предоставляется исполнителю. Выдача YouTube должна быть "За неделю", перейдите по любой ссылке на видео по предоставленной ссылке на YouTube-выдачу и вы попадёте на видео, перефразируйте оригинальный комментарий через нейросеть , без потери смысла (без лишнего текста от нейросети), точный адрес дома нельзя менять , но можно писать своими словами. Опубликуйте уникальный комментарий под видео(перед публикацией текста комментария, убедитесь, что под этим видео, до вас этот комментарий не оставлял другой исполнитель). Опубликуйте комментарий. И так по кругу. Дубли комментариев оплачены не будут! На момент проверки каждый комментарий должен отображаться! Запрещено публиковать с ников, которые содержат ненормативную лексику! Писать только на русском языке, а не транслите!

На проверку отправляйте .txt файл, где 100 прямых ссылок на комментарии и ники, с которых публиковали