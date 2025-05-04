100 комментариев для YouTube

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт6 заявок113 просмотров

Оригинальный текст комментария предоставляется исполнителю. Выдача YouTube должна быть "За неделю", перейдите по любой ссылке на видео по предоставленной ссылке на YouTube-выдачу и вы попадёте на видео, перефразируйте оригинальный комментарий через нейросеть , без потери смысла (без лишнего текста от нейросети), точный адрес дома нельзя менять , но можно писать своими словами. Опубликуйте уникальный комментарий под видео(перед публикацией текста комментария, убедитесь, что под этим видео, до вас этот комментарий не оставлял другой исполнитель). Опубликуйте комментарий. И так по кругу. Дубли комментариев оплачены не будут! На момент проверки каждый комментарий должен отображаться! Запрещено публиковать с ников, которые содержат ненормативную лексику! Писать только на русском языке, а не транслите!
На проверку отправляйте .txt файл, где 100 прямых ссылок на комментарии и ники, с которых публиковали

YouTubeНаписание текстовПеревод текстовРерайт текстовНаписание продающих текстов
день назад
Владимир
день в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

dashase
Дарья 
22 года
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
13 часов назад
$6
5 дней

Заявки фрилансеров

dashase
Дарья 
22 года
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
13 часов назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
8 отзывов
17 часов назад
Ірина
 
40 лет
15 дней в сервисе
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5 часов назад
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Андрій
 
30 лет
месяц в сервисе
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20 часов назад
день назад
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25 лет
год в сервисе
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19 часов назад
день назад
Юра
 
24 года
8 дней в сервисе
Был
5 часов назад
день назад