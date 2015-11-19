80 изображений на сайт

Наполнить сайт текстом. товаров не очень много. Просьба писать опыт и примерная оплата в час.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть первый сайт компании - http://www.moiokna.by/
Сейчас запускается второй с аналогичной структурой - http://imperial-okna.by/
В разделе каталога, аналогичному первому http://www.moiokna.by/catalog/
нужно будет найти и добавить фото по темам каталога "окна пвх" , "балконные рамы" , "обшивка вагонкой, пвх" и тд.
Всего по 7 разделам. Итого 80 фото, отредактированные в двух размерах. 1 -для миниатюры, 2 для большего размера в поп-ап окне.
На каждое фото нужно будет нанести водяной знак фирмы и отредактировать яркость-контрастность для придания уникальности ПС.
В случае успешного выполнения задания есть перспектива дальнейшего сотрудничества.
С уважением, администратор moiokna.by
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