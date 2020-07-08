Актуализация товаров на пром.юа

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Добрый день, Алла!!

Такой вопрос, нужно актуализировать товары в каталоге прома. Т.е есть товары, нужно переписать характеристики и актуализировать разновидности в соответствии с требованиями прома в карточках товара. Товаров около 1000 ед

5 лет назад
Odyn18
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
14 минут назад
57 отзывов
5 лет назад
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