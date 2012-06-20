База адресов Украины

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок186 просмотров

Нужен полный список адресов Украины в формате:

1) Область

2) Населенный пункт

3) Улица

4) Номер дома

Самого перечня у нас нет.

13 лет назад
artbels
Артем 
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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