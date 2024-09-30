Требуется создание контента для видео на темы криптовалют и трейдинга. Необходимо написать сюжет и текст, основываясь на примере, предоставленном заказчиком. Ожидается проработка деталей для дальнейшей передачи монтажеру. Важно иметь опыт в данной области и разбираться в тематике.
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Задача
Нужны живые блогеры с регулярным постингом, которые снимают в Shorts с количеством подписчиков от 7 тыс и выше
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