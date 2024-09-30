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Задача

Нужны живые блогеры с регулярным постингом, которые снимают в Shorts с количеством подписчиков от 7 тыс и выше

YouTube
5 месяцев назад
guest_1733466149494
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров