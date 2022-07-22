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Закрыт2 заявки537 просмотров

Нужна база 2ГИС по Мск и МО, все компании.

С указанием даты обновления !

Поле Координаты обязательно.

С Вас пример для уточнения формата ;)

3 года назад
Sionov
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Константин
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад

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