Copy Paste + PhotoShop наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок274 просмотра

Есть иностранный сайт. Требуется из его каталога перенести информацию на русский сайт, перевод не требуется. Текстовой информации не много. Есть фотографии (jpg + tiff). Переносу подлежат 3 + (около 3-х фотографий в галерею) = 6 шт фотографий для каждой позиции каталога.

С каждой возможно требуется произвести обрезку по готовым размерам.

Перенос информации на сайт - копирование по ftp + CMS netcat.

Всего позиций к переносу - не менее 50

17 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Alenuuza
Алёна 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Отличная работоспособность. Сроки выдержаны, работа сделана на отлично. Рекомендую!
Очень хороший заказчик! Чёткая и грамотная постановка задачи; хорошая, своевременная оплата. Буду рада сотрудничать снова.

Заявки фрилансеров

Alenuuza
Алёна 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад