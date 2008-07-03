Copy Paste + PhotoShop наполнение сайта

Есть иностранный сайт. Требуется из его каталога перенести информацию на русский сайт, перевод не требуется. Текстовой информации не много. Есть фотографии (jpg + tiff). Переносу подлежат 3 + (около 3-х фотографий в галерею) = 6 шт фотографий для каждой позиции каталога.

С каждой возможно требуется произвести обрезку по готовым размерам.

Перенос информации на сайт - копирование по ftp + CMS netcat.

Всего позиций к переносу - не менее 50