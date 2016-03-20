Сохранить с сайта-донора картинки. Для каждой подготовить миниатюру. Затем на нужный сайт через joomla zoo залить миниатюрки и проставить ссылки на полный вывод. 3 рубля/штука. Делать большую часть сегодня, кое-что может остаться ...
Copypast из Excel в PHP файл
1. Есть PHP файл содержащий информации о массиве, например titile:
$zagolovokurl = array ("Title страницы 1" => 'Название страницы 1', "Title страницы 2" => 'Название страницы 1', "Title страницы 3" => 'Название страницы 1');
Соответсвие данных к названию страницы имееются в Excel, необходимо четко и внимательно перекопировать данные.
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