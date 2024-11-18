Требуется специалист для создания и оптимизации профилей на платформе Авито. Необходимы навыки работы с контентом и привлечения внимания к объявлениям. Ожидается качественное наполнение и настройка для максимальной видимости. Обязательные требования: положительные отзывы, аналитические навыки и предоставление отчетов о проделанной работе.