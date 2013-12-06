Дизайнер на подбор иллюстраций (регулярно)

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок439 просмотров
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Здравствуйте!

Для сайта "О ремонте и обустройстве квартир" на регулярной основе требуется дизайнер-иллюстратор.

Работа заключается в создании иллюстраций к статьям.

Плачу через webmoney. По 60 WMR (рублей) за каждую законченную иллюстрацию.

В неделю могу обеспечить заказ на 10-20 иллюстраций.

Минимальные требования:

- наличие skype;

- опыт работы с графическим редактором Photoshop (или другой полноценный редактор);

- хозяйственный/технический склад ума (тяжко подбирать иллюстрации к тому, в чем совершенно не разбираешься).

Задание передается в виде текста статьи, в которую нужно подобрать иллюстрации. Либо конкретные пожелания по сути изображений.

Создание иллюстрации включает:

- поиск подходящих графических материалов в свободном доступе;

- обеспечение уникальности иллюстрации путем композиции исходных материалов и/или дополнения своим контентом (вставки, выноски, подписи);

- подгон размеров и наложение водяного знака;

Дополнительно готов платить за вставку иллюстраций в статьи на сайте с помощью встроенного визуального редактора.

На все работы есть подробные инструкции.

Спасибо за внимание.

10 лет назад
BerDan
Сергей 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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