Нужен ответственный и исполнительный человек для добавления 250 товаров на Озон. Требуется заполнение карточек до рейтинга 70. Все ссылки, откуда брать информацию, будут предоставлены.

Оплата - 25 рублей за добавленную карточку. Оплата только как самозанятым.