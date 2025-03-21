Добавить 250 товаров на Озон

$73
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок36 просмотров

Нужен ответственный и исполнительный человек для добавления 250 товаров на Озон. Требуется заполнение карточек до рейтинга 70. Все ссылки, откуда брать информацию, будут предоставлены.

Оплата - 25 рублей за добавленную карточку. Оплата только как самозанятым.

OzonДобавление товаров
месяц назад
popovaxen
Ксения 
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