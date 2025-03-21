Требуется разместить готовый отзыв на Яндекс Картах с использованием мужского аккаунта. Оплата составляет 50 рублей. Заказ доступен только для исполнителей из России.
Добавить 250 товаров на Озон
Нужен ответственный и исполнительный человек для добавления 250 товаров на Озон. Требуется заполнение карточек до рейтинга 70. Все ссылки, откуда брать информацию, будут предоставлены.
Оплата - 25 рублей за добавленную карточку. Оплата только как самозанятым.
Заявки фрилансеров
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