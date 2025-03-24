Добавить 600 товаров на сайт интернет-магазина

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок104 просмотра

Требуется ответственный исполнитель для добавления 600 товаров на сайт интернет-магазина (копирование информации с сайта поставщика, загрузка фото, заполнение карточки). Тематика: спортивные товары, медицинские товары, товары для отдыха.

Оплата составляет 25 рублей за каждую добавленную карточку, только для самозанятых.

Добавление товаров
месяц назад
popovaxen
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