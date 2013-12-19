Добавить аннотации на Youtube

Здравствуйте, есть ~100 видео роликов на ютубе, На каждом видео есть кнопка (в самом видео) и нужно сделать аннотацию с определенной ссылкой что бы сама аннотация как бы поверх кнопки в видео (т.е. руками нужно изменить размер аннотации и поставить на позицию.

Для двух кнопок делал сам, работы часа на 2.

Нужно срочно.