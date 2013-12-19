Добавить аннотации на Youtube

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки126 просмотров

Здравствуйте, есть ~100 видео роликов на ютубе, На каждом видео есть кнопка (в самом видео) и нужно сделать аннотацию с определенной ссылкой что бы сама аннотация как бы поверх кнопки в видео (т.е. руками нужно изменить размер аннотации и поставить на позицию.

Для двух кнопок делал сам, работы часа на 2.

Нужно срочно.

11 лет назад
Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vinser85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Александр ответственно отнесся к заданию, прекрасно уложился в срок (хотя задание было срочным), и учитывая высокую скорость работы выполнил её на высшем уровне. Спасибо.
Если бы все заказчики были как Анатолий, то работа приносила бы лишь удовольствие. Четко поставленная задача и отличная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

vinser85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад