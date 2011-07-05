Добавить базу данных

Добрый день. Требуется наполнить информационный ресурс контентом. Часть информации в проекте уже есть, но её нужно проверить, отредактировать. Необходимо заполнить такие разделы как - ветеринарные клиники Украины (описание, услуги, прайс-лист, контакты) - питомники Украины (описание, породы, фотографии, контакты) ...
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Интернет магазин шин на вордпресе надо набить каталог шин http://auto-rezina.com.ua/
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