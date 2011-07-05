Добавить базу данных

Есть группа в контакте vkontakte.ru/club28444328 Нужно ее заполнить контентом, расскажу как. Там есть разделы, типа топ 100 трейлеры, трейлеры сериалов, и т.д Нужно все это заполнить качественно, например в разделе ужасы должны присутствовать только ...