Добавить базу компаний на сайт на WordPress

Есть прайс в екселе. Требуется: 1.Разнести товары по их категориям (лазер к лазеру, лампу к лампам) если нет категории, прописать и поместить товар туда. 2.Разнести к каждому товару его доп.характеристики из его описания в прайсе. Каждому типу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить на англоязычный финансовый сайт на движке WordPress базу компаний, которые входят в индексы S&P, DowJones и Nasdaq. Описание каждой компании из базы должно быть отдельной страницей (или постом).
Жду предложений по цене и срокам.
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