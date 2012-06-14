Добавить информацию на сайт

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок193 просмотра

сайт по продаже готовых научных работ (рефераты, курсовые и тд)

требуется через админку добавить 886 позиций через форму

список дается в экселе- 3 колонки. На позицию уходит обычно не более 30 секунд.

никаких картинок загружать не требуется.

самый сложный момент- определение верно предмета, дабы потом не исправлять

срок на добавление- 3 дня

при благоприятном сотрудничестве- продолжение его.

подробнее- в привате

13 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$25
3 дня
Спасибо Алёне за быстрое выполнение заказа. Четкое соблюдение сроков, постоянно на связи. Будем сотрудничать дальше:)
Сотрудничеством довольна. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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