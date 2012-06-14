Добавить информацию на сайт

Нужно много исполнителей, разбирающихся в тематике стартапов, инвестиций и интернет-проектов в целом. Требуется придумывать или находить интересные темы обсуждений и заводить такие топики на форуме. Пишите насколько вы разбираетесь в тематике, в чем конкретно ...