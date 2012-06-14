Добавить информацию на сайт

Нужно много исполнителей, разбирающихся в тематике стартапов, инвестиций и интернет-проектов в целом. Требуется придумывать или находить интересные темы обсуждений и заводить такие топики на форуме. Пишите насколько вы разбираетесь в тематике, в чем конкретно ...
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сайт по продаже готовых научных работ (рефераты, курсовые и тд)
требуется через админку добавить 886 позиций через форму
список дается в экселе- 3 колонки. На позицию уходит обычно не более 30 секунд.
никаких картинок загружать не требуется.
самый сложный момент- определение верно предмета, дабы потом не исправлять
срок на добавление- 3 дня
при благоприятном сотрудничестве- продолжение его.
подробнее- в привате
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