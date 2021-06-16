Добавить картинки и описание в интерне магазине

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок548 просмотров

Все привет, на сайта http://mysale.kz/ru/ нужно добавить картинки к товарам у которых их нет, убрать или заменить картинки на которых есть водяные знаки, добавить описание характеристик к товарам у которых нет, товары раскидать по брендам категориям. Сайт написан на Laravel.

Laravel
4 года назад
Savchenko-M
Савченко 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Настюша
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
16 часов назад
4 отзыва
4 года назад
Маргарита
 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 отзывов
4 года назад
Ксения
 
33 года
4 года в сервисе
Была
11 дней назад
4 года назад