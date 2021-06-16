Добавить картинки и описание в интерне магазине

Все привет, на сайта http://mysale.kz/ru/ нужно добавить картинки к товарам у которых их нет, убрать или заменить картинки на которых есть водяные знаки, добавить описание характеристик к товарам у которых нет, товары раскидать по брендам категориям. Сайт написан на Laravel.