Ищется исполнитель для поиска и размещения крауд ссылок под проект в Европе и Америке. Необходимы площадки с DR 40 и минимальным трафиком 500. Задача включает отбор подходящих площадок и размещение ссылок на них.
Добавить контент на сайт (пока в html)
Вставить в хтмл шаблоны текст, поменять фото и тд. Оставляйте ваш телеграм
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