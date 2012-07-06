Добавить контент на сайт, тексты и фото, 2 стран.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок171 просмотр

Админка - drupal, сделать нужно срочно, искать контент не нужно

Drupal
13 лет назад
kakzhetak
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Всё что было нужно сделал. Ответственный человек
Немного запутались в ходе диалога, но в итоге всё хорошо. Работаем дальше.

Заявки фрилансеров

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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