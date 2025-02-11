Требуется написать отзыв на Авито и Яндекс карты для улучшения наполнения сайтов. Ожидается качественный и информативный текст, который привлечет внимание пользователей.
Добавить сайт на BestChange под ключ
Новый обменник (крипта -> наличные, наличные -> крипта) нужно провести через все этапы добавления на https://www.bestchange.com/
Сайт разработан на платформе https://premiumexchanger.com/ (в нем есть модули для обмена с BestChange)
При выборе подрядчика буду ориентироваться на опыт подобной работы, цену, формат оплаты
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $25
Требуется наполнить сайт 20 статьями по оптимизации слов и картинок. Необходимо немного уникализировать контент с помощью предоставленного бота, добавить хештеги и смайлики. Укажите время, когда можете начать, и ваш опыт в наполнении сайтов.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется заполнить Shopify магазин товарами с сайта American Heritage Billiards. Необходимо повторить структуру и названия разделов, включая все варианты товаров. В конце проекта должен быть предоставлен файл экспорта всех товаров. Оплата через PayPal. В предложении укажите цену и приложите экспорт готовой категории товаров из Shopify.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $2
Требуется помощник для постинга текстов на сайты. Работа займет всего 5-10 минут и идеально подходит для новичков. Подробности обсуждаются индивидуально.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется разместить 4 текстовых отзыва на указанных онлайн-площадках. Исполнитель получает готовые тексты и ссылки, размещает отзывы и отправляет ссылки на опубликованные посты. Объем работы: 100 грн за 4 отзыва. Важно соблюдать сроки и размещать отзывы без ошибок.Наполнение сайтов116 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $5
Необходимо внести информацию в предоставленный шаблон презентации, адаптируя вопросы, ответы и картинки. Важно подправить шрифты и их размеры, а также добавить анимацию к каждому элементу. Дедлайн выполнения — 1 неделя.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разместить 3 объявления о продаже разных автомобилей на сайте вручную. Необходимо зарегистрироваться, предоставить номер телефона, 4-5 фото и список опций авто. Объявления должны быть размещены без использования скриптов или ботов. Целевой рынок - Европа.Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт2 месяца назад
Задайте 5 вопросов по объявлениям на Авито, используя подходящие формулировки. После общения с продавцом напишите отзыв через 6-8 часов. Убедитесь, что ваши вопросы касаются условий сделки и услуг, чтобы отзыв был информативным.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $30
Требуется выполнить настройку сайта, распаковав архив и следуя предоставленной инструкции. Обеспечьте корректное заполнение контента и настройку функционала согласно требованиям.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо заполнить столбцы в таблице, проставив номера занятиям в столбце G для различных курсов. Курсы имеют разные ID в столбце B. Занятия должны быть пронумерованы от 1 до 30 в зависимости от количества строк. Если строк 60, то каждое занятие объединяет 2 строки; если 30 строк - нумерация от 1 до 15; если 90 строк - от 1 до 45. Образец предоставлю, время выполнения - 4 часа.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт2 месяца назад