Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются, оплата производится после успешной публикации.
Добавить товар на сайт
Требуется добавить около 5000 товаров на сайт, включая заголовки, фотографии, описания и мета теги. Все детали будут предоставлены. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.
Заявки фрилансеров
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