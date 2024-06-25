Добавить товар на сайт

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Открыт6 заявок66 просмотров

Требуется добавить около 5000 товаров на сайт, включая заголовки, фотографии, описания и мета теги. Все детали будут предоставлены. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.

Добавление товаров
день назад
Зоя
 
22 года
2 года в сервисе
онлайн

Заявки фрилансеров

Юлия
 
20 лет
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6 часов назад
Роман
 
25 лет
25 дней в сервисе
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20 часов назад
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Оксана
 
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день назад
Алексей
 
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20 часов назад
1 отзыв
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Ирина
 
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2 часа назад
7 отзывов
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