Добавить товары на сайт (200-300)

Нужно наполнить интернет магазин новыми товарами придерживаясь стиля который сейчас есть на сайте (белый фон картинки, одинаковый размер изображения, 3-4 картинки для одного товара). Всего 1000-1500шт позиций с написанием оригинальных текстов. [b]От Вас: Опыт работы с графическим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить товары на сейт
1) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ouo78zfpE1-KNXFfH8aGitTsfpMcFleFP7kz1m6RRHw/edit#gid=10ссылкана прайс лист.
Там есть разделы:
iPhone/iPad,
Macbook/iMac,
Apple WatchК указанным ценам добавляем +30$ и по курсуПриватБанка (покупка доллара) выставляем весь ассортимент.
Описание и фотоберем с русского официального сайта эпл apple.com/ruСроки - до 7 сентября
Оплата - договорная
Бонус - Жирный отзыв
Пожалуйста, указывайте цену в заявке или личным сообщением. Спасибо
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