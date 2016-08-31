Добавить товары на сайт (200-300)

Наполнение сайтовЗавершен12 заявок281 просмотр
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Необходимо добавить товары на сейт

1)    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ouo78zfpE1-KNXFfH8aGitTsfpMcFleFP7kz1m6RRHw/edit#gid=10ссылкана прайс лист. 

Там есть разделы:

iPhone/iPad,

Macbook/iMac,

Apple WatchК указанным ценам добавляем +30$ и по курсуПриватБанка (покупка доллара) выставляем весь ассортимент.

Описание и фотоберем с русского официального сайта эпл apple.com/ruСроки - до 7 сентября

Оплата - договорная

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7 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
dm1triynikitin
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$30
3 дня
Никита отлично справился с заданием! Советую обращаться! Ответственный и настойчивый!
Хороший заказчик, всё подробно объясняет и помогает, если что не понятно. Всем рекомендую
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