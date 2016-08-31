Добавить товары на сайт (200-300)

ТЗ Такое Нужно рассортировать картинки по папкам: есть в наличии заканчиваются (1 шт) нет в наличии нет вообще на сайте Проверять на сайте по ссылке, по артикулам Каждый файл переименовать в соответствии с артикулом Пример картинки в приложении 600 рублей за всю работу Всего 429 ...