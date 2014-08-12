Добавить товары на сайт автотематики

Задача: добавить на сайт около 800 товаров, цена за 1 товар - 2 грн.

Детали:

- Добавить товар на сайт в соответствии с прайсом (меняется только название и тех. характеристики, текстовый блок неизменен).

- Добавить на сайт инструкцию к товару из предоставленного вам каталога (искать ничего не надо)

- Добавить фотографии

Оплата по факту добавления товаров на карту Приватбанка.