Добавить товары на сайт автотематики

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок302 просмотра

Задача: добавить на сайт около 800 товаров, цена за 1 товар - 2 грн.

Детали:

- Добавить товар на сайт в соответствии с прайсом (меняется только название и тех. характеристики, текстовый блок неизменен).

- Добавить на сайт инструкцию к товару из предоставленного вам каталога (искать ничего не надо)

- Добавить фотографии

Оплата по факту добавления товаров на карту Приватбанка.

11 лет назад
ber13
58 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
11 лет назад
$40
7 дней
Отличный, исполнительный сотрудник. Все делает четко и в срок, легко обучаема. Рекомендую!
Заказчик составил четкие инструкции, дал разумные сроки, вовремя произвел оплату. Никаких нареканий нет. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
11 лет назад
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