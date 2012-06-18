Добавить товары в интернет-магазин

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Завершен9 заявок239 просмотров

Нужно добавить товары в интернет-магазин на shopcms. Работа для тех кто знает движок Shopcms!

Нужно добавить позиции в каталог.

Добавлять очень просто, название товара + 1 картинка + копипаст описание + выбрать цвет в списке.

Оплата webmoney.

Скайп: boshamedia

13 лет назад
boshamedia
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$5
2 дня
Работа была срочная, выполнена точно по срокам. Спасибо.
Отличный заказчик, приятный человек.

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад

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