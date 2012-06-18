Нужно добавить товары в интернет-магазин на shopcms. Работа для тех кто знает движок Shopcms!

Нужно добавить позиции в каталог.

Добавлять очень просто, название товара + 1 картинка + копипаст описание + выбрать цвет в списке.

Оплата webmoney.

Скайп: boshamedia