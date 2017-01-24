Добавить товары в интернет магазин с рерайтом описания. Битрикс

Добрый день.

Желателен человек с опытом работы в Битрикс, чтобы не объяснять все по 10 раз.

Необходимо добавить товары в интернет магазин с рерайтом описания, проставлением технических характеристик и цен, поискать в интернете инструкцию в pdf и добавить ее и, по возможности, видеообзор на youtube.

В карте товара все поля есть, пояснение дам.

Если понравится - будем сотрудничать дальше.

Какой то из представленного товара уже есть на нашем сайте, надо сравнить то, что есть с представленным каталогом.

И добавить недостающее.

http://www.novgodent.ru/catalog/avtoklavy-woson-kitaj

http://www.novgodent.ru/catalog/sterilizatsiya-woson

http://www.novgodent.ru/catalog/stomatologicheskie-ustanovki-mercury

http://www.novgodent.ru/catalog/stomatologicheskie-kompressory-nd

http://www.novgodent.ru/catalog/komplekty-rentgenviziograf

http://www.novgodent.ru/catalog/ustanovki-woson-kitaj

http://www.novgodent.ru/catalog/stulya-stomatologa

https://shop.stomatorg.ru/catalog/potolochnye_bestenevye_svetilniki/

https://shop.stomatorg.ru/catalog/aspiratsionnye_sistemy_1/

https://shop.stomatorg.ru/catalog/kompressory_1/

https://shop.stomatorg.ru/catalog/sterilizatsionnoe_oborudovanie_1/

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https://dentomarket.ru