Требуется написать отзывы на платформе Авито. Необходимо наличие аккаунта не младше 3 месяцев. Оплата производится сразу после успешной публикации отзыва. Убедитесь в соответствии требованиям для выполнения заказа.
Добавить в магазин на shopify 500 товаров
Магазин на Shopify, всё на английском, включая товары.
товар - 2-5 картинок. несколько Variations в каждом товаре. один-два tag, цена, название
картинки и описания по 200 товарам готовы, по остальным - нужно будет скачивать с сайтов поставщиков.
описания, как правило, нужно пропускать через gpt.
добавлять товары можно или напрямую через админку (доступ будет предоставлен), или делать файлы для импорта.
срочности нет, нужен качественный результат, без ошибок и ляпов
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