Магазин на Shopify, всё на английском, включая товары.

товар - 2-5 картинок. несколько Variations в каждом товаре. один-два tag, цена, название

картинки и описания по 200 товарам готовы, по остальным - нужно будет скачивать с сайтов поставщиков.

описания, как правило, нужно пропускать через gpt.

добавлять товары можно или напрямую через админку (доступ будет предоставлен), или делать файлы для импорта.

срочности нет, нужен качественный результат, без ошибок и ляпов